В Саратовской области чаще всего подделывают пятитысячные банкноты
В Саратовской области за третий квартал обнаружена 51 поддельная денежная купюра.
Как сообщили «КП-Саратов» в местном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
Чаще всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Их было выявлено 30 штук. Кроме того, было сфальсифицировано 19 купюр по 1 тыс. рублей и по одной банкноте достоинством 2 тыс. рублей и 500 рублей.
Специалисты напоминают, что в случае сомнения необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Для точного определения подлинности — обратиться в банк.
О выявленных подделках следует сообщить в полицию.