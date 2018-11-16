В Саратовской области чаще всего подделывают пятитысячные банкноты

СЕГОДНЯ 09:50 2018-11-16T09:58:37+03:00

Всего за три месяца выявлена 51 фальшивка

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В Саратовской области за третий квартал обнаружена 51 поддельная денежная купюра.

Как сообщили «КП-Саратов» в местном отделении Волго-Вятского ГУ Банка России, это на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Чаще всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей. Их было выявлено 30 штук. Кроме того, было сфальсифицировано 19 купюр по 1 тыс. рублей и по одной банкноте достоинством 2 тыс. рублей и 500 рублей.

Специалисты напоминают, что в случае сомнения необходимо проверить не менее трех защитных признаков. Для точного определения подлинности — обратиться в банк.

О выявленных подделках следует сообщить в полицию.