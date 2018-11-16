Судимая за убийство жительница Энгельса избила сестру и забрала у нее золото
Женщина лишилась двух колец
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Вчера, 15 ноября, к полицейским обратилась 49-летняя жительница Энгельса, которую избила ее 43-летняя сестра.
- По словам женщины, все произошло вечером предыдущего дня в квартире одного из домов на Пионерской улице. Ранее судимая за убийство при превышении необходимой самообороны женщина побила сестру и забрала у нее два золотых кольца, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУВД.
Полиция задержала злоумышленницу. В отношении нее заведено уголовное дело за разбой. Своей участи женщина ожидает под подпиской о невыезде.