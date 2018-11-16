В Саратовской области резко упало производство кирпича и других стройматериалов

СЕГОДНЯ 09:38 2018-11-16T09:42:47+03:00

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Саратовстат опубликовал данные о падении выпуска важнейших видов продукции в Саратовской области за десять месяцев 2018 года.

Первая группа по снижению выпуска — продукция сельского хозяйства. Если сыры и творог упали по сравнению с январем-октябрем 2017 года только на 5%, то муки пшеничной и пшенично-ржаной в этом году произведено почти на 8% меньше, а круп стало меньше на 14% При этом изготовление хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения осталось на прежнем уровне, а тортов и пирожных произвели почти на 9% больше.

Из продуктов питания самый значительный рост по сравнению с прошлым годом показали полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, замороженные — на 45,8%.

Вторая группа по падению производства — строительные материалы.

На 12% сократилось производство керамического кирпича, на 11% снизился выпуск безопасного стекла. Также упали в объемах производители стеклопакетов и пластиковых оконных блоков. Однако самые большие потери понесло в этом году производство строительного кирпича (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня — за год падение объемов составило свыше 31%

Рост продемонстрировали лишь производства синтетических волокон (133,6%) и оборудование специального назначения — 114,3%.