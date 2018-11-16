2018-11-16T10:36:29+03:00
Происшествия

Житель Маркса подозреваемый в краже незаконно хранил в доме оружие

По факту незаконный оборот оружия возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В Марксе у 54-летнего подозреваемого в краже при обыске нашли целый асренал оружия.

- По данным экспертизы в квартиры подозреваемого найдены бездымный порох марки "Сокол" весом 250,2 грамма, а также охотничье ружье Иж-43, 12 калибра и охотничьи патроны 12 калибра, в количестве 20 штук.

Кроме уже имеющегося дела по краже, возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия.

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