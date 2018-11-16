Гражданин Узбекистана перешел границу России в Озинках
И попал в колонию строгого режима
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В Озинском районе Саратовской области вынесен приговор 43-летнему гражданину Узбекистана.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в пересечении границы России.
Мужчина незаконно перешел через кордон 13 мая. При этом он знал, что ему запрещен въезд в Россию. Нарушителя задержали сотрудники пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям.
Суд приговорил его к году в колонии строгого режима.