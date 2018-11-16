2018-11-16T09:19:54+03:00
Происшествия

В Саратовской области женщина врезалась в «КамАЗ»

Семилетний ребенок попал в реанимацию
Тимур Гадеев
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 16 ноября, на 5-м км автодороги БалашовРтищево в Балашовском районе 56-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ».

- В результате ДТП семилетний мальчик, который находился в детском кресле, попал в реанимационное отделение, — рассказали «КП-Саратов» в главном управлении ГИБДД региона.

По факту происшествия продолжается проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Маркса подозреваемый в краже незаконно хранил в доме оружие
На пожаре в Энгельсе погибла пенсионерка
В Саратовской области водитель врезался в столб и погиб
Гражданин Узбекистана перешел границу России в Озинках
Саратовских пенсионеров научат не верить мошенникам
На Московской уличные торговцы предлагали нижнее белье
В Энгельсе на Полтавской две девушки предлагали секс за 2,5 тыс. рублей
Следователи начали проверку падения мужчины с высотки в Саратове
Отключена вода на Парковой, проспекте Строителей и 1-м проезде Скоморохова
15 призывников из Саратовской области будут служить в Президентском полку
Пьяная жительница Лысых Гор набросилась с ножом на мужа из-за ревности
В Саратовской области в пятницу немного потеплеет
В Энгельсе сбили 10-летнюю школьницу переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора
Семьи с нетерпением ждут школу и детский сад в микрорайоне «Звезда»
Проект реконструкции театра оперы и балета в Саратове поручили вниманию Валентины Гречушкиной
В Энгельсе ожидается масштабное отключение воды
В Энгельсе разыскивают водителя который сбил ребенка и скрылся
Саратовцам вернули воду на девять часов раньше
В Саратовской области осудят жителя Пензенской за оскорбление полицейского
Наталья Королькова призвала прекратить нянчиться с молодежью
Губернатор потребовал от чиновников бороться за инвесторов
В Балаковском районе мужчина зарезал сожительницу за отказ пить спиртное
Радаев предложил способ не допускать сомнительных подрядчиков к нацпроектам
В УФСИН Саратовской области завершился конкурс православной живописи среди осужденных