В Саратовской области женщина врезалась в «КамАЗ»
Семилетний ребенок попал в реанимацию
.
Изменить размер текста:
Сегодня утром, 16 ноября, на 5-м км автодороги Балашов — Ртищево в Балашовском районе 56-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ».
- В результате ДТП семилетний мальчик, который находился в детском кресле, попал в реанимационное отделение, — рассказали «КП-Саратов» в главном управлении ГИБДД региона.
По факту происшествия продолжается проверка.