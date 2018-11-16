В Саратовской области женщина врезалась в «КамАЗ»

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-16T09:19:54+03:00

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Сегодня утром, 16 ноября, на 5-м км автодороги Балашов — Ртищево в Балашовском районе 56-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Лада Калина» не справилась с управлением и врезалась в припаркованный на обочине «КамАЗ».

- В результате ДТП семилетний мальчик, который находился в детском кресле, попал в реанимационное отделение, — рассказали «КП-Саратов» в главном управлении ГИБДД региона.

По факту происшествия продолжается проверка.