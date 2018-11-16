На Московской уличные торговцы предлагали нижнее белье

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-16T09:17:31+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция провела рейд по местам несанкционированной торговли.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, чиновники проверили центральные улицы.

Во время рейда было выявлено, что на улице Московская, у дома №10, торговали колбасой, сухофруктами и нижним бельем.

По данным фактам составлены административные протоколы. Проведение рейдов будет продолжено.