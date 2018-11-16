В Энгельсе на Полтавской две девушки предлагали секс за 2,5 тыс. рублей
Еще одну путану задержали в доме на Рабочей
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В девять вечера 4 ноября полиция Энгельса задержала двух женщин по подозрению в проституции.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в квартире дома на улице Полтавская в девять вечера было установлено, что гражданки оказывают интимные услуги за вознаграждение.
По данным полиции, за свою работу 23-летняя и 19-летняя девушки получили по 2,5 тыс. рублей.
Были составлены административные протоколы.
Кроме того, в доме на улице Рабочая задержана 19-летняя девушка, которая тоже предлагала секс за деньги. В отношении нее составлен протокол.