2018-11-16T09:12:34+03:00
Происшествия

В Энгельсе на Полтавской две девушки предлагали секс за 2,5 тыс. рублей

Еще одну путану задержали в доме на Рабочей
Екатерина Семенова
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В девять вечера 4 ноября полиция Энгельса задержала двух женщин по подозрению в проституции.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в квартире дома на улице Полтавская в девять вечера было установлено, что гражданки оказывают интимные услуги за вознаграждение.

По данным полиции, за свою работу 23-летняя и 19-летняя девушки получили по 2,5 тыс. рублей.

Были составлены административные протоколы.

Кроме того, в доме на улице Рабочая задержана 19-летняя девушка, которая тоже предлагала секс за деньги. В отношении нее составлен протокол.

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