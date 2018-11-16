Следователи начали проверку падения мужчины с высотки в Саратове
В Саратове следователи СУ СКР начали проверку падения рабочего с высотного здания.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось 15 ноября на улице Чернышевского.
Во время демонтажа конструкций с высоты 10 м упал 28-летний мужчина. На место выехали спасатели, которые оказали ему экстренную медицинскую помощь и госпитализировали.
Сейчас следователи осмотрели место происшествия. Начата проверка, в ходе которой будет установлено, состоял ли пострадавший в трудовых отношениях с организацией, были ли соблюдены правила техники безопасности. Также назначена экспертиза по установлению степени вреда здоровью.
После этого будет принято процессуальное решение.