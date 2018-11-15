В Энгельсе сбили 10-летнюю школьницу переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора

СЕГОДНЯ 18:54 2018-11-15T18:55:29+03:00

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Сегодня в Энгельсе в 18:20, водитель «жигулей» сбил 10-летнюю школьницу.

- Водитель ВАЗ 2114 совершил наезд на 10-летнюю девочку на улице Тельмана у дома № 139, когда школьница переходила проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, – рассказали «КП-Саратов» в ОГИБДД Энгельса.

В результате наезда девочка с травмами госпитализирована. По обстоятельствам происшествия проводится проверка.