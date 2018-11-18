2018-11-18T17:59:35+03:00
Общество

Саратовцы смогут помочь улучшить больницы

Минздрав разработает предложения по итогам анкетирования граждан о качестве медицинских услуг
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители Саратовской области смогут оценить качество медицинских услуг на сайте минздрава РФ.

- Речь идет о 55 учреждениях области, список которых сформирован по итогам заседания профильного Общественного совета при региональном минздраве еще в апреле. В течение года собирались данные, а по итогам мониторинга информации членами Общественного совета будет составлен отчет и разработаны предложения по улучшению больниц, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного правительства.

Больницы и поликлиники будут оценивать по таким показателям как открытость информации, комфортность работы, вежливость персонала и т. д.

Ознакомиться с регламентом независимой системы и изучить результаты проведенных проверок можно в тематическом разделе интернет-сайта регионального минздрава.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове сгорела пустующая двухэтажка [видео]
Транспортная прокуратура начала проверку столкновения поезда с автобусом в Озинках
В реабилитационном центре Саратова незаконно удерживали людей
Саратовцы просят запустить ретро-трамвай от Крытого рынка до Липок
На Производственной улице горел магазин
Школу в Солнечном-2 начали строить быстрее
В Саратове мужчина с ножом не пускал пожарных к горящему дому
Ленинский район Саратова до полуночи остался без воды
На саратовской набережной перевернулся грузовик с хлебом
Воскресенье в Саратовской области будет безветренным
Опубликовано видео автокатастрофы с четырьмя погибшими на границе Саратовской области
В Саратовской области Volkswagen Golf вылетел с трассы, водитель погиб
По факту ДТП в Озинках возбуждено уголовное дело
«Протон-Саратов» «поздравил» тренера с днем рождения очередным поражением
Саратовские медики выехали на помощь тяжелораненому в ДТП в Озинках
Из-за ДТП в Озинках задержали поезд из Казахстана
Турнир по дзюдо в Саратове собрал 250 спортсменов со всей России
Предпринимательница считает неоценимой помощь Володина в строительстве объездной дороги у Сенной
В ДТП с поездом в Озинках виноват водитель автобуса
Панков выразил соболезнования близким жертв катастрофы под Озинками
Поезд протаранил автобус в Саратовской области. Подробности
Членов экипажа разбившегося самолёта АН-148 похоронят на Елшанском кладбище
В Саратовской области поезд протаранил автобус: пятеро погибли, двое в тяжелом состоянии
В Саратовском храме отпевают погибших членов экипажа АН-148
На границе Саратовской области в ДТП с КамАЗом погибли мужчина и женщина и двое пятилетних детей
На трассе в Саратовской области перевернулся автомобиль