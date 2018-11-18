Саратовцы смогут помочь улучшить больницы

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-18T17:59:35+03:00

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Жители Саратовской области смогут оценить качество медицинских услуг на сайте минздрава РФ.

- Речь идет о 55 учреждениях области, список которых сформирован по итогам заседания профильного Общественного совета при региональном минздраве еще в апреле. В течение года собирались данные, а по итогам мониторинга информации членами Общественного совета будет составлен отчет и разработаны предложения по улучшению больниц, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного правительства.

Больницы и поликлиники будут оценивать по таким показателям как открытость информации, комфортность работы, вежливость персонала и т. д.

Ознакомиться с регламентом независимой системы и изучить результаты проведенных проверок можно в тематическом разделе интернет-сайта регионального минздрава.