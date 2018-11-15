Проект реконструкции театра оперы и балета в Саратове поручили вниманию Валентины Гречушкиной

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-15T16:44:29+03:00

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На заседании Совета по стратегическому развитию и региональным проектам, которое прошло 15 ноября в Саратове губернатор Валерий Радаев раздал множество поручений в сфере строительства и контроля за ним.

После обсуждения предстоящих к реализации федеральных программ в социальной сфере Радаев дал ряд поручений также зампреду Валентине Гречушкиной.

Ей поручено возглавить работу по разработке проекта реконструкции Саратовского театра оперы и балета, а также проектной документации достройки здания для марксовского цирка «Арт-алле».

Также на Гречушкину возложена подготовка целой программы реконструкции памятников архитектуры и культуры.

В ходе обсуждения нацпроектов соцсферы были озвучены итоги строительства образовательных учреждений и планы на 2019 год. По итогам текущего года будут сданы 4 школы и 10 детских садов. Их станет еще больше после 2019 года – плюсом 22 детских сада, 2 школы, а также 1 бассейн.