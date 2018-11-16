2018-11-16T08:49:10+03:00
Общество

Саратовских пенсионеров научат не верить мошенникам

Финансовой грамотности пожилых людей будут обучать на специальных лекциях
Юлия Кекова
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В Саратове, в Волго-Вятском отделении ГУ Банка России, состоится курс «Прививаем культуру финансовой грамотности» для пенсионеров.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении банка, занятия будут состоять из четырех лекций, которые пройдут 20, 23, 27 и 30 ноября по адресу: улица Советская, 2. Начало в 14:00.

Представителей старшего поколения научат принимать взвешенные финансовые решения, подробно разберут с ними правила безопасного использования платежных карт и научат получать дополнительный заработок. Также слушатели узнают, как вести учет своих доходов и расходов и, конечно, не попадать в сети мошенников.

Участие в лекциях абсолютно бесплатное. Подать заявку можно до полудня 19 ноября по телефону +7 (8452) 74-21-13 или по электронному адресу 63ivanovayg@cbr.ru.

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