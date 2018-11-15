В Энгельсе ожидается масштабное отключение воды
Ее не будет всю ночь и до середины пятницы
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В нескольких районах Энгельса вечером отключат воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, МУП «Энгельс-Водоканал» запланировал проведение ремонтных работ на улице Лесозаводская, 43«а».
Воды не будет, ориентировочно, с 23 часов сегодня до 15 часов пятницы, 16 ноября.
В зону отключения попадают микрорайоны: Шурова гора, Клеевой завод, Рыковка, Мостоотряд, Тинь-Зинь, Лесной, Лесозавод.