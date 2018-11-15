В Энгельсе ожидается масштабное отключение воды

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-15T16:37:00+03:00

Ее не будет всю ночь и до середины пятницы

Изменить размер текста: A A

В нескольких районах Энгельса вечером отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, МУП «Энгельс-Водоканал» запланировал проведение ремонтных работ на улице Лесозаводская, 43«а».

Воды не будет, ориентировочно, с 23 часов сегодня до 15 часов пятницы, 16 ноября.

В зону отключения попадают микрорайоны: Шурова гора, Клеевой завод, Рыковка, Мостоотряд, Тинь-Зинь, Лесной, Лесозавод.