2018-11-15T16:37:00+03:00
Недвижимость

В Энгельсе ожидается масштабное отключение воды

Ее не будет всю ночь и до середины пятницы
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В нескольких районах Энгельса вечером отключат воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, МУП «Энгельс-Водоканал» запланировал проведение ремонтных работ на улице Лесозаводская, 43«а».

Воды не будет, ориентировочно, с 23 часов сегодня до 15 часов пятницы, 16 ноября.

В зону отключения попадают микрорайоны: Шурова гора, Клеевой завод, Рыковка, Мостоотряд, Тинь-Зинь, Лесной, Лесозавод.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24