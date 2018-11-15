2018-11-15T16:19:30+03:00
Происшествия

В Саратовской области осудят жителя Пензенской за оскорбление полицейского

Подозреваемый устроил дебош в Аткарской больнице
Тимур Гадеев
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В Аткарске осудят жителя Пензенской области за оскорбление полицейского в местной больнице.

- По материалам дела 57-летний мужчина, приехавший в Аткарск на электричке из Пензенской области, оскорбил нецензурной бранью полицейского. Подозреваемый обругал стража порядка, когда тот собирался составить на него административный протокол и вывести из здания больницы, — рассказали «КП-Саратов» в областном следственном комитете.

В ближайшее время житель Пензенской области предстанет перед судом.

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