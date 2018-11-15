В Саратовской области осудят жителя Пензенской за оскорбление полицейского
Подозреваемый устроил дебош в Аткарской больнице
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В Аткарске осудят жителя Пензенской области за оскорбление полицейского в местной больнице.
- По материалам дела 57-летний мужчина, приехавший в Аткарск на электричке из Пензенской области, оскорбил нецензурной бранью полицейского. Подозреваемый обругал стража порядка, когда тот собирался составить на него административный протокол и вывести из здания больницы, — рассказали «КП-Саратов» в областном следственном комитете.
В ближайшее время житель Пензенской области предстанет перед судом.