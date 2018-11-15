Наталья Королькова призвала прекратить нянчиться с молодежью

СЕГОДНЯ 16:07 2018-11-15T16:07:08+03:00

Их надо вовлекать в гражданские инициативы, уверена она

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В Саратовской областной думе сегодня, 15 ноября, обсудили молодежную политику.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на совещании выступила Наталья Королькова, руководитель областного общества трезвости.

- Дети живут в современном мире. И рассказы, и патриотическое воспитание через военную историю — это нужно, но необходимо воспитывать молодежь через гражданский патриотизм, а не только про войну рассказывать, — уверена она.

Наталья Королькова отметила, что в области открывается много реабилитационных центров для алкоголиков и наркоманов.

- Их столько, что не успеваю их отслеживать. И там везде молодежь! Надо перестать нянчиться с детьми, а вовлекать их в реальные дела, в гражданские инициативы, в жизнь семьи, в жизнь Родины. И при этом, общественники, не надо надеяться на бюджетные гранты, которые имеют свойство заканчиваться ,— заявила она.

Королькова сказала также, что рассчитывала на некоммерческие объединения молодежи, однако с 2016 года не появилось ни одной новой молодежной организации, которые занимались бы социально ориентированной деятельностью.

- В реестре НКО в этой сфере только одна организация — моя, «Общество трезвости». Где все остальные? — поинтересовалась Наталья Королькова.

Спикер облдумы Иван Кузьмин прервал ее, заметив, что тема НКО отдельный важный вопрос, который требует особого обсуждения.