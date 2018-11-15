Губернатор потребовал от чиновников бороться за инвесторов

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-15T16:06:25+03:00

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Губернатор Радаев потребовал от чиновников, в первую очередь, муниципального уровня, искать варианты, но бороться за каждого инвестора, даже если нет требуемых для проекта площадей. Об этом он сказал 15 ноября на заседании совета по стратегическому развитию и региональным проектам в Саратове.

- Инвестор приходит, когда есть конкретный земельный участок, свободная и обеспеченная всеми коммуникациями площадка. И на этом этапе заминки недопустимы. Если у муниципалитета таких площадей нет, то нужно работать с собственниками, находить варианты предоставления свободных участков на любых предусмотренных законом условиях. Мы не можем допустить, чтобы потенциальный партнер уходил в соседние регионы, — заявил Радаев.

Он поручил министерству строительства создать систему обучающих семинаров и кураторства для муниципальных служащих, отвечающих за подготовку проектно-сметной документации.

- К сожалению, мы привыкли к тому, что затягивание с проектно-сметной документацией связано с нехваткой средств в муниципальных бюджетах. Со стартом реализации нацпроектов финансовые возможности возрастут на порядок. Значит, никакие оправдания нерасторопности больше не принимаются. Пора работать по-настоящему, — заметил Валерий Радаев.