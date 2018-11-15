В Балаковском районе мужчина зарезал сожительницу за отказ пить спиртное

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-15T15:55:20+03:00

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В Балаковском районе задержан 43-летний мужчина по подозрению в убийстве своей сожительницы.

- Согласно материалам дела 12 ноября в одном из частных домов села Духовницкое 43-летний мужчина зарезал ножом в спину свою 58-летнюю сожительницу. Причиной для убийства послужил отказ женщины пить вместе с сожителем спиртное, — пояснили «КП-Саратов» в СУСК РФ области.

Смерть потерпевшей наступила мгновенно. Сразу после совершения преступления подозреваемый сам вызвал скорую и дал признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.