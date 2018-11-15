2018-11-15T15:55:20+03:00
Происшествия

В Балаковском районе мужчина зарезал сожительницу за отказ пить спиртное

Подозреваемый задержан
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балаковском районе задержан 43-летний мужчина по подозрению в убийстве своей сожительницы.

- Согласно материалам дела 12 ноября в одном из частных домов села Духовницкое 43-летний мужчина зарезал ножом в спину свою 58-летнюю сожительницу. Причиной для убийства послужил отказ женщины пить вместе с сожителем спиртное, — пояснили «КП-Саратов» в СУСК РФ области.

Смерть потерпевшей наступила мгновенно. Сразу после совершения преступления подозреваемый сам вызвал скорую и дал признательные показания. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24