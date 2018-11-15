В УФСИН Саратовской области завершился конкурс православной живописи среди осужденных

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-15T15:25:29+03:00

На суд жюри было представлено 25 работ

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В УФСИН России по Саратовской области завершился региональный этап конкурса православной живописи среди осужденных «Явление».

В конкурсе приняли участие все исправительные учреждения Саратовской области. На суд жюри конкурса было представлено 25 картин религиозной тематики.

- Картины, написанные осужденными, оценивались в номинациях «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника», «Религия в жизни осужденных» и «Купола как символ веры», — рассказали «КП-Саратов» в УФСИН по Саратовской области.

Победителей определяли по таким критериям как соответствие и полнота раскрытия заявленной темы, художественное мастерство автора и композиция.

Лучшими были признаны работы осужденных из ИК-7 УФСИН, ИК-2 и ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области.

Именно этими работами будут представлены учреждения УФСИН России по Саратовской области во всероссийском этапе конкурса православной живописи среди осужденных «Явление».