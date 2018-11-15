Концессионные объекты области вернули в хозяйственный оборот 9,5 тыс. тонн вторсырья

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-15T14:54:01+03:00

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Сегодня, во Всемирный день вторичной переработки Саратовский филиал АО «Управление отходами» подвёл итоги своей деятельности по извлечению материальных ресурсов из поступающих коммунальных отходов. За всё время работы мусороперерабатывающих комплексов на территории Саратовской области отсортировано и отправлено на переработку 9,5 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов. В рамках эффективного снижения негативного воздействия на окружающую среду концессионер проводит обязательную обработку всего объема поступающего мусора.

Оборудование и технологии современных мусороперерабатывающих комплексов, построенных в городах Энгельсе и Балаково, позволяют выделять из общего потока коммунальных отходов более 20 фракций вторсырья. Применяемые на концессионных объектах технологии сортировки позволяют отобрать практически 100% стеклобоя, металлического лома, пластика и ПЭТ бутылок. Все вторсырье, извлекаемое мусороперерабатывающими комплексами региона, отправляется конечному производителю - крупнейшим российским специализированным предприятиям, с которыми у Саратовского филиала АО «Управление отходами» подписаны долгосрочные договоры на поставку ВМР.

- Люди выбрасывают тонны полиэтиленовых пакетов, всевозможных упаковок, покрышек, бытовой техники и прочих отходов, разложение которых будет длиться столетиями. Мусор необходимо грамотно утилизировать, перерабатывать, давая уже использованному сырью вторую жизнь. На наших комплексах из общего потока отходов сортировочные машины извлекают все вторсырьё. Сотрудники на линиях разбирают ВМР на различные виды. Только пластика мы отбираем 8 фракций. Приоритетная задача нашей компании обеспечить экологическую безопасную обработку и захоронение всего потока отходов, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО Михаил Андреев.

Благодаря началу работы регионального оператора существенно увеличились объемы поступающих ТКО на экологически безопасные обработку. Таким образом, реализация территориальной схемы позволила обеспечить плановую загрузку всей системы новой коммунальной инфраструктуры по обращению с отходами.

За счет отбора вторичных материальных ресурсов значительно сокращается нагрузка на карты межмуниципальных экологически безопасных полигонов. Это продлевает деятельность всей коммунальной инфраструктуры, что в свою очередь защищает регион от негативного влияния отходов, в соответствии с рекомендациями Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций.