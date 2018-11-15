2018-11-15T14:49:25+03:00
Общество

В Хвалынске отца-алиментщика посадили на 10 суток

Арестованный задолжал своему ребенку более 400 тыс.рублей
Тимур Гадеев
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В Хвалынске арестовали алиментщика за неуплату более 400 тыс. рублей своему ребенку. Суд арестовал мужчину после того, как он был объявлен в розыск.

- Мужчину удалось обнаружить, когда он прибыл в Хвалынск для продажи имущества по доверенности от своей сестры. В отношении неплательщика был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток, — рассказали «КП-Саратов» в областном управлении судебных приставов.

Если же арестованный и впоследствии будет уклонятся от родительских обязанностей по алиментам, ему грозит уголовная ответственность.

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