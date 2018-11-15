Без воды на весь день остался центр и Ленинский район Саратова

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-15T14:46:11+03:00

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Сегодня, 15 ноября, без воды остались жители центра города, а также Ленинского и Волжского районов.

- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, когда будет закончен ремонт водопровода, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Речь идет об улицах:

- Шевыревская, 2, 2а, 6, 6а; Усть-Курдюмская, 1, 3,3 б, 7, 7 а, б, г, д; Саловская, 5, 5а, 6, 8, 10, 12, 14; Державинская, 3, 5, 10;. братьев Никитиных, 4, 4а, 8, 8д, 8/6;

- Московская, 185, 187; Слонова, 72а; Большая Садовая, 162;

- 1-я Прокатная от улицы Измайлова до дома №25а; Безымянная от 1-й Прокатной до 2-й Прокатной улицы.