Саратовская область примет участие в 50 федеральных программах 11 нацпроектов

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-15T14:42:03+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в парке-музее «Россия – моя история» в Саратове собрались общественники, бизнесмены. чиновники и депутаты всех уровней, чтобы обсудить место Саратовской области в нацпроектах а также способы их реализации в регионе. Совет по стратегическому развитию и региональным проектам открыл губернатор Радаев

Саратовская область принимает участие в 11 нацпроектах, в составе которых – 50 федеральных программ. Пропорция софинансирования - 98 на 2 процента, для Саратовской области требуется 220 млрд рублей, доля местного бюджета – 20 млрд, но эти цифры ориентировочные. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев, открывший заседание.

- Запланированные на ближайшие 6 лет федеральные средства – беспрецедентные. На всю страну это 28 триллионов рублей... Мы продолжим плотно работать с федеральным Правительством на предмет включения в программы самых востребованных жителями объектов. В рамках запланированного - строительство дошкольных и медицинских учреждений, включая региональный онкоцентр. Капитальный ремонт учреждений культуры, продолжение программ «Безопасные и качественные дороги» и комплексного благоустройства территорий, — заявил Радаев.