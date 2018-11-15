В Саратове начальник отряда пожарной службы собрал с подчиненных 300 тыс рублей

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-15T14:39:36+03:00

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В Энгельсе Саратовской области СУ СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 48-летнего бывшего сотрудника пожарной службы.

Как рассказали «КП-Саратов» следователи ведомства, мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Следствие полагает, что с 15 по 30 декабря 2016 года обвиняемый, будучи начальником отряда Федеральной противопожарной службы, сообщил восьми подчинённым, что они должны отдать полученными ими денежные средства на нужды отряда. При этом деньги являлись премией этим сотрудникам.

В общей сложности начальник отряда забрал у подчиненных более 300 тыс. рублей, которые потратил.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ региона.

Первоначально мужчина отрицал вину, но впоследствии сознался. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.