В Саратове подполковник и майор полиции вытащили из машины пострадавшего в ДТП

СЕГОДНЯ 14:23 2018-11-15T14:41:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове сотрудники полиции спасли пострадавшего в аварии мужчину. ДТП между иномаркой и отечественной легковушкой произошло недалеко от здания ГУВД, на перекрестке улиц Соколовая и Крайняя.

- Очевидцами происшествия стали сотрудники экспертно-криминалистического подразделения ГУ МВД России по Саратовской области: подполковник полиции Марина Стрельцова и майор полиции Ильгиз Ахмеров, которые возвращались с очередного вызова. Полицейские тут же бросились на помощь пострадавшему водителю отечественной машины и вытащили его наружу, — пояснили «КП-Саратов» региональные полицейские.

До приезда «скорой помощи» полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь и позже передали медикам.