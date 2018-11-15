Мошенник обманул жителей Саратова и Пензы на 650 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-15T14:19:03+03:00

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Жителя Энгельса признали виновным в 13 эпизодах мошенничества с причинением ущерба на сумму более 650 тыс. рублей.

- В сентябре 2014 года 34-летний подсудимый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по установку дверей и пластиковых окон. С сентября 2014 по август 2015 он предлагал гражданам из Саратовской и Пензенской областей заключить с ним кредитные договоры на выполнение своих услуг. После получения денег мошенник своих обещаний не исполнял, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил мужчину на год и два месяца в колонию-поселения.