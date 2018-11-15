Мошенник обманул жителей Саратова и Пензы на 650 тыс. рублей
Он предлагал гражданам установить двери и пластиковые окна
Изменить размер текста:
Жителя Энгельса признали виновным в 13 эпизодах мошенничества с причинением ущерба на сумму более 650 тыс. рублей.
- В сентябре 2014 года 34-летний подсудимый зарегистрировался как индивидуальный предприниматель по установку дверей и пластиковых окон. С сентября 2014 по август 2015 он предлагал гражданам из Саратовской и Пензенской областей заключить с ним кредитные договоры на выполнение своих услуг. После получения денег мошенник своих обещаний не исполнял, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд отправил мужчину на год и два месяца в колонию-поселения.