В Вольском районе волонтеры привели в порядок мемориалы

СЕГОДНЯ 14:10 2018-11-15T14:11:32+03:00

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В Вольском районе в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» состоялась патриотическая акция «Дорога к обелиску», посвященная памяти солдат, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны и захороненных в братских могилах.

Члены поисковых отрядов и волонтеры городских и сельских школ, профессиональных учебных заведений, а также юнармейцы ЦДО «Радуга» г. Вольска привели в порядок территорию у памятника Герою Советского Союза, маршалу К.Е.Ворошилову, у памятника воинам-автомобилистам, у обелиска воинам-цементникам, у памятника погибшим воинам на городском кладбище, у дома, где проживала герой Советского Союза З.И. Маресева.

Также добровольцами были облагорожены могилы участников Великой Отечественной войны на сельских кладбищах с. Колояр и с. Терса, в числе которых и могила Героя Советского Союза П.А. Потрясова. Ребята покрасили постаменты и ограды памятников, очистили захоронения от сухой травы, старой листвы и поросли, убрали бытовой и природный мусор. Все участники ответственно отнеслись к данному мероприятию.

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- Патриотами не рождаются, ими становятся, совершая благородные проступки. Мы не можем оставаться равнодушными к истории родного края, к землякам – участникам Великой Отечественной войны. Благоустройство воинских захоронений позволяет подросткам ощутить свою значимость, взрослость, ощутить свою способность делать важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить пользу своей малой Родине — прокомментировала руководитель поискового отряда «Память» средней школы села Колояр Ирина Ларина.

- Это нужно не мертвым, это нужно живым!» - акция вольских школьников, как нельзя лучше, иллюстрирует эти бессмертные строки. Память о героях прошлого, живших на той же земле и, смотревших в то же небо, любивших те же места, что и нынешние молодые и неравнодушные — это то, что дает силы и вдохновляет на свершения. Радует, что в рамках проекта «Историческая память», таких добрых и непафосных, но очень нужных дел становится больше, — прокомментировала региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной Думы Юлия Литневская.