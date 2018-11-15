В Энгельсе мужчина грабил женщин в подъездах ради еды и алкоголя
Мужчина настигал своих жертв в безлюдных местах
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Суд признал 34-летнего саратовца виновным в краже и трех грабежах.
- Установлено, что с 18 мая 2016 года по 2 июня 2017 года мужчина силой отбирал у женщин ювелирные украшения в подъездах и безлюдных местах Энгельса. Украденное он сдавал в ломбард, а на вырученные деньги приобретал продукты и спиртное, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре.
После задержания злоумышленника похищенное частично вернулось обратно к потерпевшим.
Теперь мужчина отправится на два года в колонию-поселения.