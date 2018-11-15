В Саратове рабочий выжил после падения с 10-метровой высоты

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-15T14:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 12.05 на пульт спасательной службы поступил звонок о падении мужчины с 10-метровой высоты.

- На место происшествия выезжали семь спасателей. Как выяснилось, рабочие демонтировали старую постройку, но после обрушения металлоконструкций один из них сорвался и упал, — рассказал «КП-Саратов» оперативный дежурный.

На месте областные спасатели самостоятельно оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Сделали укол, поставили капельницу и наложили шину. Позже мужчину передали медикам скорой помощи. Как выяснилось после падения с десятиметровой высоты пострадавший отделался переломом левого плеча.