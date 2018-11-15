2018-11-15T13:30:17+03:00
Общество

Более 200 школьников Саратова приняли участие в уроках энергосбережения и безопасности

До конца ноября уроки пройдут еще в двух учебных заведениях
Екатерина Семенова
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В Саратове завершается очередная серия открытых уроков по энергосбережению и безопасности в школах. С начала учебного года сотрудники Саратовского филиала «Т Плюс» в рамках постоянной акции «Безопасность тепла» провели занятия для учащихся 3-5 классов общеобразовательных учреждений. В этот раз их посетили порядка 200 ребят.

Этой осенью открытые тематические уроки прошли в школах №21, 66, №67 им. О.И. Янковского, лицее №4 и Восточно-европейском лицее. До конца ноября аналогичные мероприятия пройдут еще в двух учебных заведениях областного центра.

Уроки теплоэнергетиков ориентированы на детей младшего и среднего школьного возраста. Они призваны донести до ребят информацию о принципиальной недопустимости игр рядом с коммунальной инфраструктурой, шахтами спуска и подъема, трубопроводами подземной и наружной прокладки. По мнению специалистов, уроки помогут минимизировать детские попытки заглянуть в колодцы теплотрасс или проникнуть в тепловые камеры, разъяснят опасность проверок на прочность крышек люков тепловых камер и т.д. Для занятий компания подготовила специальную познавательную презентацию и мультфильм. Для закрепления знаний в конце каждого урока проходит энерговикторина, а самым внимательным ученикам вручаются памятные призы.

Отметим, что внимание детей и их родителей на базовые правила безопасного поведения рядом с объектами теплосетевого комплекса Саратовский филиал «Т Плюс» обращает постоянно. С 2014 года энергокомпания проводит акцию «Безопасность тепла». За последние два года уроки прошли в гимназии №4, Русской классической гимназии, школах №8 и №11, Национальной татарской гимназии, а также в ЧОУ «СОШ ЭЕКО» Саратова, а также школах №№ 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 25 Балаково.

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