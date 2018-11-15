В Саратове директор фирмы заставлял работников заключать договора займа
Генеральный директор саратовского «Марктраста» признан виновным в покушении на мошенничество.
- В суде установлено, что с апреля 2013 по август 2016 мужчина заключал с работниками договоры займа на суммы от 500 тыс. до 1 млн рублей якобы для обеспечения сохранности материальный ценностей, вверенных торговым представителям. При этом он обещал, что при увольнении бумаги будут уничтожены. После увольнения семерых сотрудников злоумышленник тут же обратился с исками в суд о взыскании с них более 4 млн рублей долга. Все заявления были удовлетворены, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Довести мошенничество до конца мужчине не дало отсутствие денег на счетах потерпевших.
Волжский районный суд приговорил злоумышленника к трем годам исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.