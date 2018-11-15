2018-11-15T13:47:46+03:00
Общество

Депутат Саратовской облдумы разделил молодежь на три сорта

Зампред Валентина Гречушкина с этим не согласилась
Александр Уриевский
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Александр АнидаловАлександр АнидаловФото: Александр Уриевский
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На слушаниях в Саратовской облдуме 15 ноября депутат Александр Анидалов заявил о делении молодежи в России на три группы.

- На селе молодежь превращают сегодня в людей третьего сорта. Мы с вами здесь - люди второго сорта, в Москве - первого. Что могут они, какие у них возможности, и что можем мы, и что - ребята в сельской школе?

А молодежь в торговых центрах? Они все маргиналы? Как и участники митингов, которые туда идут не потому, что им нравится. Они тоже патриоты, они патриоты себя, своего будущего, которые хотят бороться за себя, за возможность работать, - заявил Анидалов, предложив принять закон о гарантированном первом рабочем месте для молодежи и сорвав в конце выступления аплодисменты молодежной части зала.

Депутат Юлия Литневская заметила, что Александр Анидалов «кого хочешь заведён, он пламенный трибун». Со своей стороны Литневская напомнила министерству труда об обещании разработать перспективный план вакансий и предложить молодежи те из них, которые им действительно интересны. Ей присутствовавшие молодые люди также поаплодировали. Остальных выступающих провожали молчанием.

Зампред Валентина Гречушкина заметила, что на сегодняшний день в Саратовской области официально зарегистрированы 35 тысяч вакансий. Так что проблем с поиском работы у молодежи быть не должно. Гречушкина анонсировала программу переподготовки, с обучением работе в интернете. Также зампред отметила, что к 2024 году количество врачей в регионе должно увеличиться на 26,4% с 9214 до 11 650, а медиков среднего звена станет больше на 10%, при этом количество выпускников не увеличится. Это показатели только в сфере медицины, говорят о том, что работы всем хватит, считает Валентина Гречушкина.

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