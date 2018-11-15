2018-11-15T13:06:29+03:00
Спорт

Министр Абросимов заявил о переходе волейболисток «Протона» в новую команду

По его словам, клуб их отпустил
Александр Уриевский
Поделиться:
Александр АбросимовАлександр АбросимовФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В волейбольную команду «Протон-Саратов» продолжают прибывать новые игроки.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» 15 ноября рассказал министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.

- Каждый день почти приходят новые волейболистки, процесс подписания идет. Вот пришли Алишева и Думчева уже. Всех вы увидите уже в матче 11 декабря, — заявил Абросимов.

Нелли Алишева и Наталья Думчева — нападающие, у которых заключен контракт с командой «Протон-БАЭС». Ранее заявлялось, что это не позволяет им играть за другие команды. На первый матч, который саратовская команда проиграла в минувшую пятницу, вышли лишь восемь игроков. Министр заявил, что их всех «отпустил клуб», в которым они числились ранее — «Протон-БАЭС».

Всего, по словам министра, речь шла о переходе семи игроков, к ближайшему матчу в этот уик-энд, возможно, удастся привлечь, кроме Алишевой и Думчевой, еще одну волейболистку «Протона».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области будет создан проектный офис для контроля за всеми федеральными программами
Концессионные объекты области вернули в хозяйственный оборот 9,5 тыс. тонн вторсырья
В Хвалынске отца-алиментщика посадили на 10 суток
Без воды на весь день остался центр и Ленинский район Саратова
Саратовская область примет участие в 50 федеральных программах 11 нацпроектов
В Саратове начальник отряда пожарной службы собрал с подчиненных 300 тыс рублей
В Саратове выберут лучшую молодую маму
В Саратове подполковник и майор полиции вытащили из машины пострадавшего в ДТП
Мошенник обманул жителей Саратова и Пензы на 650 тыс. рублей
В Вольском районе волонтеры привели в порядок мемориалы
В Энгельсе мужчина грабил женщин в подъездах ради еды и алкоголя
В Саратове рабочий выжил после падения с 10-метровой высоты
Депутат Саратовской облдумы разделил молодежь на три сорта
Более 200 школьников Саратова приняли участие в уроках энергосбережения и безопасности
В Саратове директор фирмы заставлял работников заключать договора займа
В Энгельсе рецидивист избил и ограбил знакомого
В Балаково рецидивист и судимый за убийство попались на краже труб
Михаил Исаев удивился низком рейтингом Саратова по качеству дорог