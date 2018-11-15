Министр Абросимов заявил о переходе волейболисток «Протона» в новую команду

СЕГОДНЯ 13:06 2018-11-15T13:06:29+03:00

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В волейбольную команду «Протон-Саратов» продолжают прибывать новые игроки.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» 15 ноября рассказал министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.

- Каждый день почти приходят новые волейболистки, процесс подписания идет. Вот пришли Алишева и Думчева уже. Всех вы увидите уже в матче 11 декабря, — заявил Абросимов.

Нелли Алишева и Наталья Думчева — нападающие, у которых заключен контракт с командой «Протон-БАЭС». Ранее заявлялось, что это не позволяет им играть за другие команды. На первый матч, который саратовская команда проиграла в минувшую пятницу, вышли лишь восемь игроков. Министр заявил, что их всех «отпустил клуб», в которым они числились ранее — «Протон-БАЭС».

Всего, по словам министра, речь шла о переходе семи игроков, к ближайшему матчу в этот уик-энд, возможно, удастся привлечь, кроме Алишевой и Думчевой, еще одну волейболистку «Протона».