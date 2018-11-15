2018-11-15T12:56:39+03:00
Происшествия

В Балаково рецидивист и судимый за убийство попались на краже труб

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балаково полицейские задержали двух ранее судимых подозреваемых в краже труб.

- Согласно заявлению от 61-летней потерпевшей неизвестные вынесли с территории ее частного дома трубы от 1 до 3 метров, диаметром 32 мм., — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в совершении кражи задержаны двое мужчин, один из которых судим за убийство, второй за другие преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области будет создан проектный офис для контроля за всеми федеральными программами
Концессионные объекты области вернули в хозяйственный оборот 9,5 тыс. тонн вторсырья
В Хвалынске отца-алиментщика посадили на 10 суток
Без воды на весь день остался центр и Ленинский район Саратова
Саратовская область примет участие в 50 федеральных программах 11 нацпроектов
В Саратове начальник отряда пожарной службы собрал с подчиненных 300 тыс рублей
В Саратове выберут лучшую молодую маму
В Саратове подполковник и майор полиции вытащили из машины пострадавшего в ДТП
Мошенник обманул жителей Саратова и Пензы на 650 тыс. рублей
В Вольском районе волонтеры привели в порядок мемориалы
В Энгельсе мужчина грабил женщин в подъездах ради еды и алкоголя
В Саратове рабочий выжил после падения с 10-метровой высоты
Депутат Саратовской облдумы разделил молодежь на три сорта
Более 200 школьников Саратова приняли участие в уроках энергосбережения и безопасности
В Саратове директор фирмы заставлял работников заключать договора займа
В Энгельсе рецидивист избил и ограбил знакомого
Министр Абросимов заявил о переходе волейболисток «Протона» в новую команду
Михаил Исаев удивился низком рейтингом Саратова по качеству дорог