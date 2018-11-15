В Балаково рецидивист и судимый за убийство попались на краже труб

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-15T12:56:39+03:00

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В Балаково полицейские задержали двух ранее судимых подозреваемых в краже труб.

- Согласно заявлению от 61-летней потерпевшей неизвестные вынесли с территории ее частного дома трубы от 1 до 3 метров, диаметром 32 мм., — рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По подозрению в совершении кражи задержаны двое мужчин, один из которых судим за убийство, второй за другие преступления.

Возбуждено уголовное дело.