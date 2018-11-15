Михаил Исаев удивился низком рейтингом Саратова по качеству дорог

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-15T12:54:18+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал опубликованный ранее рейтинг дорог, в котором наш город оказался в числе аутсайдеров.

- Саратовской агломерации удалось попасть в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году. В рамках его финансирования были выделены колоссальные средства. При остром недофинансировании отрасли на протяжении последних 10 лет — это стало помощью, в которой мы так нуждались.

Безусловно, предстоит еще много работы, но и сделано не мало. За первый год реализации программы мы восстановили изношенный слой дорожного полотна на 34 улицах Саратова, отремонтировали еще 38 участков, общая площадь замененного полотна составила почти 800 тыс. кв. м. Кроме того, были установлены светофоры, ограждения и камеры видео-фиксации нарушений ПДД. Работа агломерации в 2017 году была отмечена на федеральном уровне.

В 2018 году площадь ремонта была увеличена по сравнению с прошлым годом. За счет экономии средств мы смогли добавить дополнительные участки, по итогам года работы были проведены на 65 объектах общей протяженностью 77 км. Мы уже строим планы не на один год. Так, будет приведен в порядок Трофимовский путепровод, которым ежедневно пользуются тысячи саратовцев и гостей города. Ведется активная работа по замене тротуарного покрытия, так в рамках муниципальной программы заменено более 70 тыс. кв. м. Всего в этом году в Саратове на автомобильных магистралях, пешеходных зонах и во дворах было заменено более 1 млн кв. м. асфальтового покрытия.

Муниципалитет получает обратную связь от жителей: проводятся публичные слушания, представители общественности принимают активное участие в контроле за ремонтом дорог. Мы прислушиваемся к неравнодушным саратовцам – в первую очередь начали ремонтироваться неоднократно указанные в обращениях улицы, также попавшие на «карту убитых дорог».

Все мы перемещаемся по городу по одним и тем же дорогам, видим, какие недостатки проявляются. Поэтому вдвойне удивительно, что, опираясь на мнение лишь 500 пользователей сайта, портал, основной сферой деятельности которого является рынок труда, делает такой обобщающий вывод. Выборка не репрезентативна при населении более 800 тысяч человек только в Саратове (а сколько еще приезжают в Саратов ежедневно из соседних муниципальных образований!).

Мы осознаем фронт работ, но, к сожалению, отремонтировать все дороги в городе единовременно невозможно. Поэтому работа строится поэтапно и идет постепенно, — отметил Михаил Исаев.