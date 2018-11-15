2018-11-15T12:43:51+03:00
Происшествия

Угнанный у саратовчанки Peugeot нашли через полгода в гаражах

Выяснилось, что машину угнал рецидивист из Казани
Дарья Вострикова
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Вчера, 14 ноября, саратовская полиция раскрыла кражу Peugeot 206 полугодовой давности.

- В отделе полиции 35-летняя хозяйка авто рассказала, что припаркованная около одного из домов на улице Бирюзова красная машина пропала в период с 19 по 21 мая, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД.

Выяснилось, что к краже причастен ранее судимый 27-летний мужчина, который сейчас уже находится в Казани под следствием за разбой. Сам мужчина проживает в Зеленодольске Татарстана.

Стражи порядка обнаружили украденное авто в гаражах на Томской улице и вернули иномарку ее законной владелице. под законную расписку иномарку ее законной владелице. В отношении мужчины заведено новое уголовное дело.

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