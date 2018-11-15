2018-11-15T12:28:35+03:00
Общество

Саратовские приставы оказали доврачебную помощь женщине в зале суда

И не отходили от нее до приезда медиков
Дарья Вострикова
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Саратовские приставы оказали медицинскую помощь женщине, которой стало плохо в Арбитражном суде области.

- Во время судебного заседания гражданка пожаловалась на плохое самочувствие. Приставы Мальцев и Холодков под руководством старшего судебного пристава Курбанова отреагировали моментально, оказав ей доврачебную помощь, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП России области.

До приезда бригады «скорой помощи» мужчины не покидали гражданки, а потом помогли ей добраться до машины.

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