Саратовские приставы оказали доврачебную помощь женщине в зале суда
И не отходили от нее до приезда медиков
Изменить размер текста:
Саратовские приставы оказали медицинскую помощь женщине, которой стало плохо в Арбитражном суде области.
- Во время судебного заседания гражданка пожаловалась на плохое самочувствие. Приставы Мальцев и Холодков под руководством старшего судебного пристава Курбанова отреагировали моментально, оказав ей доврачебную помощь, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП России области.
До приезда бригады «скорой помощи» мужчины не покидали гражданки, а потом помогли ей добраться до машины.