2018-11-15T12:24:49+03:00
Общество

Саратовская область вошла в ТОП-40 регионов с наилучшими показателями развития

Николай Панков отметил большой вклад Вячеслава Володина в развитие региона
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- Новость для тех, кто на любой шаг власти реагирует негативно. Наша область по итогам 2017 года вошла в ТОП-40 субъектов с наилучшими результатами социально-экономического развития. Это официальные данные профильного министерства РФ. Работа в данном направлении — один из приоритетов для губернатора Валерия Радаева, и планомерные действия дают результат, — отметил Николай Панков.

Он подчеркнул, что важно не сдавать достигнутых позиций, постепенно выводить регион в лидеры.

- Крепкий, экономически самостоятельный регион – это повышение качества жизни людей, развитие инфраструктуры. Уже сейчас появилась возможность получить дополнительные ресурсы для решения важных социально-экономических задач — считает депутат.

Он отметил большой вклад спикера Госдумы Вячеслава Володина в развитие области.

- Это экономический форум, который состоялся при его поддержке, привлечение инвесторов, в том числе, зарубежных. Это реализация важных проектов, открывающих перспективы для развития. Строительство аэропорта, дорог, объектов социальной сферы и многое другое. Те, кто без повода критикует, сам при этом ничего не делая, могут злиться и кусать локти. А всем остальным – читать хорошую новость и усиливать работу, — заявил Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратовской области будет создан проектный офис для контроля за всеми федеральными программами
Концессионные объекты области вернули в хозяйственный оборот 9,5 тыс. тонн вторсырья
В Хвалынске отца-алиментщика посадили на 10 суток
Без воды на весь день остался центр и Ленинский район Саратова
Саратовская область примет участие в 50 федеральных программах 11 нацпроектов
В Саратове начальник отряда пожарной службы собрал с подчиненных 300 тыс рублей
В Саратове выберут лучшую молодую маму
В Саратове подполковник и майор полиции вытащили из машины пострадавшего в ДТП
Мошенник обманул жителей Саратова и Пензы на 650 тыс. рублей
В Вольском районе волонтеры привели в порядок мемориалы
В Энгельсе мужчина грабил женщин в подъездах ради еды и алкоголя
В Саратове рабочий выжил после падения с 10-метровой высоты
Депутат Саратовской облдумы разделил молодежь на три сорта
Более 200 школьников Саратова приняли участие в уроках энергосбережения и безопасности
В Саратове директор фирмы заставлял работников заключать договора займа
В Энгельсе рецидивист избил и ограбил знакомого
Министр Абросимов заявил о переходе волейболисток «Протона» в новую команду
В Балаково рецидивист и судимый за убийство попались на краже труб
Михаил Исаев удивился низком рейтингом Саратова по качеству дорог