Саратовская область вошла в ТОП-40 регионов с наилучшими показателями развития

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-15T12:24:49+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал очередной пост в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- Новость для тех, кто на любой шаг власти реагирует негативно. Наша область по итогам 2017 года вошла в ТОП-40 субъектов с наилучшими результатами социально-экономического развития. Это официальные данные профильного министерства РФ. Работа в данном направлении — один из приоритетов для губернатора Валерия Радаева, и планомерные действия дают результат, — отметил Николай Панков.

Он подчеркнул, что важно не сдавать достигнутых позиций, постепенно выводить регион в лидеры.

- Крепкий, экономически самостоятельный регион – это повышение качества жизни людей, развитие инфраструктуры. Уже сейчас появилась возможность получить дополнительные ресурсы для решения важных социально-экономических задач — считает депутат.

Он отметил большой вклад спикера Госдумы Вячеслава Володина в развитие области.

- Это экономический форум, который состоялся при его поддержке, привлечение инвесторов, в том числе, зарубежных. Это реализация важных проектов, открывающих перспективы для развития. Строительство аэропорта, дорог, объектов социальной сферы и многое другое. Те, кто без повода критикует, сам при этом ничего не делая, могут злиться и кусать локти. А всем остальным – читать хорошую новость и усиливать работу, — заявил Николай Панков.