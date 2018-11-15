2018-11-15T12:12:42+03:00
Происшествия

В Заводском районе у женщины украли набор автомобильных инструментов

За кражу задержан безработный рецидивист
Дарья Вострикова
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Вчера, 14 ноября, полиция раскрыла кражу из гаража 52-летней женщины в Заводском районе, на Орджоникидзе, 117«а».

- В отдел полиции жительница Энгельса обратилась вечером 6 ноября. По ее словам, неизвестный унес из ее гаража в ГСК «Ветеран» 42 накидных ключа, набор инструментов Force, болгарку Еdom, автомагнитолу Pioneer и два комплекта ремней ГРМ для автомобиля ВАЗ, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Полиции удалось задержать подозреваемого — им оказался 36-летний безработный.

Выяснилось, что мужчина с 1999 года неоднократно отбывал наказания за кражи, мошенничество и разбой. В ходе обыска у злоумышленника нашли и изъяли похищенные вещи.

Задержанный уже во всем признался. В отношении мужчины заведено уголовное дело.

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