2018-11-15T12:00:23+03:00
Общество

Саратовские студенты неохотно едут работать в село

Трудоустроившимся обещают выплатить 60 тыс. рублей и выдать жилье
Тимур Гадеев
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Валерий Радаев встретился со студентами саратовского базового медколледжаВалерий Радаев встретился со студентами саратовского базового медколледжаФото: Тимур Гадеев
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Сегодня в районах Саратовской области из всех привлеченных студентов на работе в селе остались 40 молодых специалистов.

Как было заявлено на встрече губернатора Валерия Радаева со студентами медколледжа на улице Чернышевского, из тысячи выпускников среднего звена в этом году только 500 трудоустроились по профилю.

- Сегодня в наших сельских больницах возник острый дефицит квалифицированных медработников в количестве 2000 человек, — отметил глава региона.

Тем не менее, несколько студентов колледжа рассказали губернатору, что все же решили отправиться в сельскую местность.

Выпускница Ольга Форсунова готова пойти работать в фельдшерско-акушерский пункт Вольского района.

- Мой муж будет там будет служить и надеюсь быть к нему поближе и там работать — рассказала «КП-Саратов» Ольга Форсунова.

Ольга Форсунова Фото: Тимур Гадеев

Ольга ФорсуноваФото: Тимур Гадеев

Фото: Тимур Гадеев

В целом из состава выпускников саратовского медицинского колледжа на работу в село в этом году поедут 20 человек. Из них восемь студентов уже трудоустроены и 12 получат место до конца года. Но многие уже сейчас решают, стоит или не стоит после выпуска рискнуть и отправиться в село.

Согласно проекту по привлечению молодежи в сельские районы, студентам на время практики выплачивается стипендия в размере 1000 рублей, а в случае трудоустройства выплачиваются подъемные 60 тыс. рублей и предоставляется жилье.

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