2018-11-15T11:47:49+03:00
Общество

Депутаты облдумы осадили «ура-патриотизм» саратовской общественницы

Критике подвергли деятельность региональной организации «Волонтеры Победы»
Александр Уриевский
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Юлия ПастуховаЮлия ПастуховаФото: Александр Уриевский
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Юлия Пастухова, руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» на слушаниях в Саратовской облдуме по молодежной политике получила порцию критики со стороны парламентариев.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», девушка отчиталась об участии организации в федеральных проектах и о награде от Президента, которую она получила за свою деятельность.

Депутат облдумы Юлия Литневская поинтересовалась, сколько мемориалов приведено в порядок волонтерами в Саратовской области. Как оказалось — ни одного. Пастухова пояснила, что «Волонтеры Победы» помогали на всероссийских субботниках в Парке Победы в Саратове и на мемориальном комплексе возле одного из саратовских вузов.

- В этих местах есть достаточное количество ответственных людей, которые обойдутся и без волонтеров. Вы рассказываете об участии в федеральных инициативах, но вам надо поменьше заниматься показательным ура-патриотизм, а побольше реальным делом в области и в районах, которых у нас значительно больше пяти, — пожелала Пастуховой депутат Литневская.

Ее поддержал и спикер облдумы Иван Кузьмин.

- Про региональные акции — нечего сказать практически, — отметил Кузьмин.

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