В Солнечном заливает улицы из порыва водовода [видео]
ЧП произошло возле детской поликлиники
Кадр из видео
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В поселке Солнечный Саратова прорвало трубу водоснабжения.
- Рванула труба холодной воды около детской поликлиники на Ламповой, 4, — сообщили «КП-Саратов» очевидцы.
По словам местных жителей, коммунальные рабочие уже начали работу и копают траншею для выявления повреждения.
При этом из-за низкой температуры вода замерзает, поэтому близлежащие улицы покрылись льдом.
Порыв водовода в Солнечном поселке.