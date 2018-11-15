Житель Вольска случайно задушил пьяную пенсионерку, пытаясь ее поднять

СЕГОДНЯ 11:33 2018-11-15T11:33:46+03:00

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Перед судом предстанет 51-летний мужчина, обвиняемый в убийстве по неосторожности 74-летней жительница села Нижняя Чернавка Вольского района.

- По версии следствия, женщина жила в частном доме и разрешила знакомому на какое-то время остаться у нее. Все случилось в период с 22 по 24 сентября. После совместного распития спиртного сельчанка отправилась спать, но до кровати так и не дошла, упала на пол. Мужчина поспешил поднять ее, ухватив обоими руками за одежду на спине. Не сумев этого сделать, он положил даму обратно, перевернув на спину. А через некоторое время заметил, что женщина не дышит и тут же позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщина умерла из-за удушения воротником от собственной одежды. Когда мужчина осознал, что сам случайно убил ее, тут же написал явку с повинной и еще до окончания следствия полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.