Радаев заявил о необходимости иметь достижения не только в прошлом

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-15T11:12:56+03:00

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Сегодня губернатор Валерий Радаев приехал в Саратовский областной базовый медицинский колледж для встречи с руководством учебного заведения, а также студентами 4 курса.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», темой встречи стало привлечение студентов среднего профессионального среднего звена для работы в сельской местности.

Визит губернатора начался с экскурсии по колледжу. Сотрудники местного музея рассказали об исторических достижениях, однако глава региона заметил, что хорошо бы иметь достижения и наши дни.

- А кто из выпускников колледжа добился выдающихся достижений за последние 10 лет? — спросил Валерий Радаев.

На что руководитель саратовского медицинского колледжа Игорь Морозов заметил, что пока таких выпускников нет, но они обязательно будут.

Также глава региона ознакомился с медицинской лабораторией колледжа и с современным классом по подготовке медиков среднего звена.

Фото: Тимур Гадеев