Главный саратовский психиатр: У экспериментаторов самая большая опасность подсесть на наркотики

СЕГОДНЯ 11:01 2018-11-15T11:02:32+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в консерватории им. Л.В. Собинова прошла Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятии главврач ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница Святой Софии», заслуженный врач РФ, главный психиатр и нарколог МЗ и СП области Александр Паращенко рассказал будущим музыкантам о категориях людей, которых проще всего «подсадить на иглу».

- В поле зрения находится экспериментаторы и психически неустойчивые люди. Для последних любая ссора с близким человек или, например, сессия — ситуация, которая кажется безвыходной. Раньше в основном опасность представлял героин, а сейчас это спайс и соли. Прием наркотиков дает ощущения, которые потрясают человека, а потом начинается психоз. Это состояние, сходное с шизофренией. По сравенению с 70-80 годами, ситуация улучшилась. Уже нет такого, что люди буквально по улицам ходят по шприцам. Число смертей стало меньше в 10 раз, — подчеркнул Александр Паращенко.

С ним согласилась оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по Саратовской области Динара Киселёва.

- Последние два года мы ни разу не выезжали на дезоморфиновые притоны. Может, они, конечно, и есть, но это единичные случаи. А ведь наркотик он убивает все, даже инстинкты. Мы недавно приезжали к семье наркоманов лишать мать родительских прав. Ребенок, которому 2,5 года, ходил в одних трусишкам и играл с шприцами, будто они машинки. Когда он узнал о разлуке с мамой, то стал хватать ее за руки, за одежду, тосковать. А у нее в глазах — пустота, — рассказала она.

По мнению Александра Паращенко, уровень самосознания у молодежи стал выше.

- Раньше я приходил на работу,а вся приемная была забита родителями с детьми, которые пришли лечиться от наркотиков. Многие из зависимых приходили, чтобы снизить дозу, которая уже перевалила за грамм. Для этого они делают вид, что хотят лечиться. Пусть хотя бы так, мы все равно помогаем людям, — завершил нарколог.