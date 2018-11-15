2018-11-15T10:57:06+03:00
Общество

Саратовский министр считает, что на протестные митинги молодежь ходит «за 500 рублей на телефон»

Александр Абросимов заявил об этом на совещании по молодежной политике в Облдуме
Александр Уриевский
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Александр АбросимовАлександр АбросимовФото: Александр Уриевский
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На слушаниях по молодежной политике в областной думе 15 ноября профильному министру Александру Абросимову задали вопрос о том, как он будет работать с протестно настроенной молодежью, которой становится все больше. Этим поинтересовался депутат облдумы Александр Анидалов.

- Это не маргинальная молодежь, не думаю, что им нравится ходить на протестные митинги больше, чем на музыкальные фестивали, но протестные настроения у молодежи растут. Как вы предполагаете действовать? — поинтересовался Анидалов у министра молодежной политики и спорта.

На это Александр Абросимов заявил, что люди,озабоченные социально-экономического ситуацией, уже активно участвуют в жизни региона.

- А в протестных акциях, может, и не маргиналы участвуют, но им на телефон кидают 500 рублей и они идут на митинг.

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