2018-11-15T10:47:15+03:00
Недвижимость

Отключена вода в поселках Калашников, Тепличный и Солнечный

Работы продлятся до полуночи
Екатерина Семенова
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В Саратове отключена вода в нескольких микрорайонах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с проведением ремонтных работ на коммуникациях.

Отключения коснутся абонентов, которые проживают на следующих улицах:

- Маркина, Парковая, Химическая, Лесная; поселки Калашников и Тепличный;

- Лебедева-Кумача, Чемодурова, проспект Строителей;

- Ламповая, Студеная, Бульварная, 1, 2, 3-й Студеные проезды.

Ремонтные работы продлятся ориентировочно до полуночи.

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