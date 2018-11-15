Отключена вода в поселках Калашников, Тепличный и Солнечный
Работы продлятся до полуночи
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В Саратове отключена вода в нескольких микрорайонах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с проведением ремонтных работ на коммуникациях.
Отключения коснутся абонентов, которые проживают на следующих улицах:
- Маркина, Парковая, Химическая, Лесная; поселки Калашников и Тепличный;
- Лебедева-Кумача, Чемодурова, проспект Строителей;
- Ламповая, Студеная, Бульварная, 1, 2, 3-й Студеные проезды.
Ремонтные работы продлятся ориентировочно до полуночи.