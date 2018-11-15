В Саратовской облдуме начали обсуждать молодежную политику

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-15T10:41:13+03:00

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15 ноября в Саратовской областной думе проходят слушания о реализации регионального закона «О молодежной политике».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в президиуме спикер думы Иван Кузьмин, зампред правительства Валентина Гречушкина, председатель комитета думы по спорту Дмитрий Пьяных, председатель комитета по культуре Алла Лосина, депутаты, общественники, Уполномоченные по правам человека и ребенка, представители молодежного парламента и правительства области.

С основным докладом выступил министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов. Он рассказал, что в области проживает почти 500 тысяч человек, которые причисляются к молодежи — юноши и девушки от 14 до 30 лет. Он рассказал о деятельности волонтеров, патриотическом воспитании, общественной деятельности молодежи.

Остановившись на успехах и достижениях, Абросимов заметил, что работа по реализации политики будет продолжена. В целом, сам министр положительно оценил работу в этом направлении. Его поддержала содокладчик — министр образования Ирина Седова, которая засыпала присутствующих цифрами статистики о мероприятиях, их участниках и победителях различных конкурсов.

Ирина СедоваФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский