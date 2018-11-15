В Саратовской области 17 человек умерли от отравления наркотиками

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-15T10:46:27+03:00

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Сегодня, 15 ноября, в консерватории им. Л.В. Собинова прошла Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

- На 2018 год в области на учете стоят 3 632 наркомана. С начала года зарегистрировано 45 отравлений психотропными, и 39 — наркотическими средствами. Из них летальным исходом закончились 17 случаев, — рассказала Оперуполномоченный УНК ГУ МВД России по Саратовской области Динара Киселёва.

По ее словам, возраст вовлечения в наркоиндустрию постоянно снижается. Многие идут работать «закладчиком», даже не понимая, какое наказание за это грозит.

- Пару месяцев назад я допрашивала 19-летнюю девушку, которая была задержана с несколькими свертками наркотиков. Теперь ей грозит до 14 лет тюрьмы. Работница связывалась с наркодилером по интернету, который уверил ее — раз она не передает вещества непосредственно кому-то в руки, то и ничего противоправного в этом нет. Еще молодых людей убеждают, что если работать через интернет, то переписка никогда не вскроется и можно избежать наказания. Однако почти 90% всех наркопреступлений как раз с ним и связаны. За год всего выявлено 2024 подобных случаев, — пояснила Динара Киселёва.

Участники акции — студенты консерватории имени Л.В. Собинова — не разу не слышали о том, что такое дезоморфин. А трое из присутствующих не понимают даже, что такое «закладки». Такая самосознательность обрадовала оперуполномоченного.