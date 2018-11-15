На сельхозярмарке в Балакове мужчину украл 29 кг говядины

СЕГОДНЯ 10:14 2018-11-15T10:14:49+03:00

Он вытащил мясо из холодильника

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В полицию Балакова Саратовской области обратилась 49-летняя женщина. Она заявила о краже мяса.

- В период с 25 по 27 октября неизвестный похитил из холодильника в ларьке сельхозярмарки на Вокзальной улице говядину, — рассказали «КП-Саратов» в МУ МВД «Балаковское».

В общей сложности злоумышленник унес 29 кг мяса на сумму 7 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан подозреваемый — 47-летний мужчина. Его отпустили под подписку о невыезде.