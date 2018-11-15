На сельхозярмарке в Балакове мужчину украл 29 кг говядины
Он вытащил мясо из холодильника
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В полицию Балакова Саратовской области обратилась 49-летняя женщина. Она заявила о краже мяса.
- В период с 25 по 27 октября неизвестный похитил из холодильника в ларьке сельхозярмарки на Вокзальной улице говядину, — рассказали «КП-Саратов» в МУ МВД «Балаковское».
В общей сложности злоумышленник унес 29 кг мяса на сумму 7 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело. Был задержан подозреваемый — 47-летний мужчина. Его отпустили под подписку о невыезде.